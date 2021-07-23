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Gráfico: a evolução dos recordes de quatro modalidades olímpicas

Dos primeiros Jogos modernos, em 1896, até Usain Bolt, em 2012, o recorde nos 100 metros rasos diminuiu 19,75%. No feminino, a marca não é batida desde 1988. Confira esses e outros números.

Por Rafael Battaglia 23 jul 2021, 14h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Foto da competição masculina de 100 metros nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Usain Bolt está à frente dos outros competidores.
 (Kyodo News/Getty Images)
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Os Jogos de Tóquio começaram nesta semana e se estenderão até o dia 8 de agosto – depois, é a vez dos Jogos Paralímpicos, que acontecem entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Neste ano, devido à pandemia, é provável que o desempenho dos atletas seja atípico, com menos recordes quebrados – e mais surpresas no pódio. As performances, segundo especialistas, dependerão de como os países lidaram com a Covid-19 e de como os treinos foram afetados.

Nos gráficos abaixo, reunimos a evolução dos recordes olímpicos de quatro modalidades clássicas: no atletismo, 100 metros, salto em distância e salto em altura; na natação, 100 metros livre.

Para cada um, há uma comparação entre a primeira vez em que o esporte apareceu nas Olimpíadas modernas (a partir de 1896) e os atuais detentores dos recordes. Para cada atleta, a idade mostrada é a que ele possuía no momento em que a marca foi quebrada. Confira:

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Infográfico com 4 recordes olímpicos (2 masculinos e 2 femininos) em 100 metros no atletismo.
(Juliana Krauss e Rafael Battaglia/Superinteressante)
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Infográfico com 4 recordes olímpicos (2 masculinos e 2 femininos) em salto em altura no atletismo.
(Juliana Krauss e Rafael Battaglia/Superinteressante)

Infográfico com 4 recordes olímpicos (2 masculinos e 2 femininos) em 100 metros na natação.

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Infográfico com 4 recordes olímpicos (2 masculinos e 2 femininos) em salto em distância no atletismo.
(Juliana Krauss e Rafael Battaglia/Superinteressante)

Fonte: Olympic Games / Associação Internacional de Federações de Atletismo.

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