Gráfico: a evolução dos recordes de quatro modalidades olímpicas

Os Jogos de Tóquio começaram nesta semana e se estenderão até o dia 8 de agosto – depois, é a vez dos Jogos Paralímpicos, que acontecem entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Neste ano, devido à pandemia, é provável que o desempenho dos atletas seja atípico, com menos recordes quebrados – e mais surpresas no pódio. As performances, segundo especialistas, dependerão de como os países lidaram com a Covid-19 e de como os treinos foram afetados.

Nos gráficos abaixo, reunimos a evolução dos recordes olímpicos de quatro modalidades clássicas: no atletismo, 100 metros, salto em distância e salto em altura; na natação, 100 metros livre.

Para cada um, há uma comparação entre a primeira vez em que o esporte apareceu nas Olimpíadas modernas (a partir de 1896) e os atuais detentores dos recordes. Para cada atleta, a idade mostrada é a que ele possuía no momento em que a marca foi quebrada. Confira:

Fonte: Olympic Games / Associação Internacional de Federações de Atletismo.