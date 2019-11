Primeiro Museu da Vagina é inaugurado na Inglaterra

Depois do museu do pênis, chegou a hora da vagina ganhar um espaço só pra ela. No último final de semana (16), foi inaugurado o primeiro museu dedicado exclusivamente à anatomia ginecológica feminina. O Museu da Vagina fica localizado no Mercado de Camden, em Londres, e pretende esclarecer informações sobre o órgão, um assunto que ainda é tratado como tabu na sociedade.

The first opening party sold out, and now there's only a handful of tickets for opening party 2.0 on 29th November left! Expect an evening of music, dancing, craft, activities and FANNIES GALORE – get a ticket while you can https://t.co/PpFFyTxFUr pic.twitter.com/9x5Xp8VWwy — Vagina Museum (@vagina_museum) November 12, 2019

A inspiração para a criação do museu da vagina veio justamente do seu equivalente masculino: o museu do pênis, chamado oficialmente de Museu Falológico Islandês. Ele fica em Reykjavík, capital da Islândia. O acervo conta com mais de 280 órgãos retirados de diversas espécies e foca nos aspectos anatômicos e científicos do pênis.

“Eu percebi que não havia um equivalente feminino ao museu do pênis e decidi criar um”, disse a diretora Florence Schechter em entrevista ao The Guardian. Mas não espere encontrar centenas de vaginas e clitóris conservados em vidros. A finalidade do museu não é só focar na anatomia feminina, mas também abordá-la por um viés social por meio da história e o que ela representa atualmente.

A primeira exposição do museu trata de mitos populares sobre a vagina, incluindo aparência, limpeza, menstruação e sexo. Os “produtos vaginais” encontrados em farmácias — como desodorantes, cremes e géis que prometem acabar com o cheirinho desagradável — também são alvo de crítica da exposição. “Não há como criar um produto único para todas as vaginas porque cada uma tem uma microbiota muito delicada e particular” diz a diretora.

O museu nasceu graças a uma campanha de arrecadação que recebeu 50 mil libras (R$272 mil) de mais de mil doadores. A entrada é gratuita, mas o museu ainda aceita doações de visitantes e vende dezenas de produtos relacionados à vagina, incluindo esse peculiar pingente em forma de vulva.

Além das exposições, o museu também conta com performances, eventos e workshops no mínimo interessantes. Um deles ensina os visitantes a fazer uma vulva ou clitóris de tricô, enquanto outro testa os conhecimentos do público com um quiz sobre as partes femininas.