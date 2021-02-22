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Sociedade

Quais cursos de graduação mais recebem estudantes no Brasil?

Existem mais de 300 cursos disponíveis no país, mas três deles concentram um quarto dos brasileiros que entram no ensino superior anualmente. Veja quais.

Por Maria Clara Rossini 22 fev 2021, 18h19 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h34
imagem mostrando uma mão feminina preenchendo um gabarito de vestibular com uma caneta bic azul.
 (Gabriel Ramos/Getty Images)
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Os dados mais recentes são do Censo da Educação Superior de 2019, levantamento feito pelo INEP anualmente. Naquele ano, 3,6 milhões de brasileiros entraram no ensino superior, sendo que 10,4% deles ingressaram em Pedagogia, o curso mais popular do país. O segundo lugar fica com Administração, que concentra 8,2% dos ingressantes. Depois vem o Direito, com 7%, e o quarto lugar é da Contabilidade, com 4,3% dos alunos.

Se você ficou surpreso com o primeiro lugar, saiba que pedagogia é o curso com o maior número de vagas disponíveis no Brasil. Em 2019, foram ofertadas 910 mil vagas em 1.167 instituições de ensino. Dessas, apenas 378 mil foram preenchidas por novos alunos.

No total, os quatro líderes do pódio concentram 30% dos ingressantes. Os outros 70% estão divididos em mais de 300 cursos de graduação disponíveis no país – que vão desde Conservação e Restauro, para quem quer trabalhar com arte e peças históricas, até Luteria, que trata da confecção de instrumentos musicais.

O Censo também mostra o avanço do ensino à distância. Em 2009, 16,1% dos estudantes que entraram no ensino superior se matricularam em cursos à distância. Dez anos depois, eles já representam 43,8% dos ingressantes. O número de ingressos em cursos presenciais caiu 14,3% nos últimos cinco anos.

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Os dados também confirmam a prevalência das universidades particulares. Elas recebem 75,8% de todos os alunos do ensino superior. Ou seja: a cada 4 estudantes, 3 estão em instituições privadas.

Abaixo, veja quais são os 23 cursos mais populares do Brasil:

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Imagem clicável que leva para o gráfico.
(Infográfico: Juliana Krauss, Juliana Alencar e Maria Clara Rossini/Superinteressante)
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curso
faculdade
universidade
vestibular
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