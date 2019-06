Qual a origem dos símbolos das principais igrejas cristãs?

Igreja Metodista

–

O símbolo foi criado em 1968, após a fusão de duas instituições: a Igreja Metodista e a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. A chama dupla simboliza a união das duas entidades, e a cruz vazia representa o Cristo renascido. O fogo também faz referência à experiência religiosa de John Wesley, pai do metodismo, que sentiu seu coração aquecido ao ouvir a narração do prefácio de Martinho Lutero à Epístola dos Romanos.

Igrejas luteranas

–

O selo (ou brasão) foi desenvolvido pelo próprio Martinho Lutero no século 15 e, desde então, foi mantido com algumas alterações. No círculo azul de borda dourada, o ouro representa as dádivas da cruz e da ressurreição de Cristo. O azul simboliza tanto a presença de Deus quanto a eternidade. A rosa branca é o reino divino e a paz de Cristo. Já o coração lembra que Jesus agiu nas pessoas por meio da crucificação. E, finalizando, a cruz preta remete à noção de sacrifício.

Igreja Adventista do Sétimo Dia

–

A Bíblia aberta quer dizer que a palavra de Deus deve ser lida e seguida pelos fiéis. As três linhas douradas aparecem duas vezes e representam os três anjos do Apocalipse. Elas também formam o desenho de uma chama, que seria o Espírito Santo. As listras brancas na chama sugerem um movimento ascendente, que denota a ressurreição e a ascensão do Filho de Deus. Ao centro, uma cruz simboliza o sacrifício de Jesus, tema central do adventismo.

Comunhão Anglicana

–

A cruz de São Jorge (aquela da bandeira da Inglaterra) remete ao berço do anglicanismo. Ela é circundada pela frase “A verdade vos libertará”, em grego, de João 8:32. A rosa dos ventos simboliza o alcance mundial da Igreja. Coroando-a, uma mitra, que reforça a importância dos bispos e da ordem apostólica.

Confederação Batista Nacional

–

O globo que dá formato ao símbolo da CBN representa a Terra. Os demais detalhes, incluindo as laterais que simulam parênteses, remetem à união – princípio que norteia a filosofia da entidade. A chama que envolve o globo simboliza o Espírito Santo.

Igreja Presbiteriana

–

A instituição adota a sarça ardente (arbusto em chamas) desde 1999. Na Bíblia, ela representa a presença de Deus – foi numa sarça ardente que Ele apareceu para Moisés. O antigo símbolo apresentava chamas brancas e uma pomba ao meio, que simbolizavam o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja no dia de Pentecostes. A partir de 2014, a pomba deixou de ser exibida.

Igreja do Evangelho Quadrangular

–

O emblema adotado pelas igrejas quadrangulares traz quatro elementos: a cruz, o pombo, o cálice e a coroa – sempre nessa ordem e com um fundo vermelho, amarelo, azul e roxo (respectivamente). Os ícones representam as ações de Jesus na Terra: ele é o Salvador, o Batizador, o Curador e o Rei que um dia retornará.

Na Igreja Católica

Entidades também têm ícones cheios de simbologia.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

–

A pomba sobre um cajado de pastor equivale à ação do Espírito Santo sobre os bispos.

Renovação Carismática Católica

–

Usa três elementos do cristianismo: a cruz, o pombo e a chama. O verde e o amarelo da chama remetem ao Brasil.

Pastoral da Criança

–

As três pessoas representam uma família, enquanto a cruz simboliza o cristianismo. O ramo de oliveira representa a paz, e a cor verde denota esperança e equilíbrio.