Quanto é o prêmio do Big Brother em outros países?

Nem todo mundo sabe que o Big Brother é uma franquia internacional. O reality show nasceu em 1999, na Holanda, e foi baseado no livro 1984, do inglês George Orwell. A mente por trás do BB é John de Mol – um dos fundadores da empresa Endemol, que detém os direitos do reality.

O lançamento na Holanda foi um sucesso imediato: 4 milhões de pessoas (quase um terço da população holandesa) assistiram à final. Logo outras emissoras estrangeiras se interessaram pelo formato do reality, que passou a ser exportado para outros países. Hoje, 23 países têm versões do Big Brother.

A emissora Globo paga royalties para produzir o Big Brother Brasil desde 2002. Já a Índia, com seus 1,3 bilhão de habitantes, têm seis versões do reality, cada uma em um idioma diferente. Por lá, o programa é chamado Bigg Boss

O valor do prêmio final e os dias de confinamento variam de uma edição para a outra. O prêmio da Índia na versão em Telugu, por exemplo, ainda inclui uma bicicleta e um terreno que vale 25 milhões de rúpias (180 mil reais). Abaixo, veja quais países pagam a maior bolada.

