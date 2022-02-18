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Sociedade

Quanto é o prêmio do Big Brother em outros países?

23 países têm versões do Big Brother. E o prêmio da edição brasileira, mesmo após 12 anos sem reajuste pela inflação, continua um dos mais generosos. Veja onde vale mais a pena ir até o final.

Por Maria Clara Rossini, Rafael Battaglia 18 fev 2022, 07h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Foto de uma pilha de bolsas de dinheiro.
 (PM Images/Getty Images)
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Nem todo mundo sabe que o Big Brother é uma franquia internacional. O reality show nasceu em 1999, na Holanda, e foi baseado no livro 1984, do inglês George Orwell. A mente por trás do BB é John de Mol – um dos fundadores da empresa Endemol, que detém os direitos do reality show.

O lançamento na Holanda foi um sucesso imediato: 4 milhões de pessoas (quase um terço da população holandesa) assistiram à final. Logo outras emissoras estrangeiras se interessaram pelo formato do reality, que passou a ser exportado para outros países. Hoje, 23 países têm versões do Big Brother.

A emissora Globo paga royalties para produzir o Big Brother Brasil desde 2002. Já a Índia, com seus 1,3 bilhão de habitantes, têm seis versões do reality, cada uma em um idioma diferente. Por lá, o programa é chamado Bigg Boss.

O valor do prêmio final e os dias de confinamento variam de uma edição para a outra. O prêmio da Índia na versão em Telugu, por exemplo, ainda inclui uma bicicleta e um terreno que vale 25 milhões de rúpias (180 mil reais). Abaixo, veja quais países pagam a maior bolada.

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Gráfico mostrando o valor em reais, na moeda local e os dias de confinamento no Big Brother de 23 países.
(Juliana Krauss/Maria Clara Rossini/Rafael Battaglia/Superinteressante)
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Big Brother Brasil
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