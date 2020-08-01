Quarentena deixou o planeta mais silencioso, diz estudo

A quarentena deixou o planeta mais quieto – palavra de uma pesquisa que mediu a intensidade das vibrações da crosta terrestre causadas por ações humanas (como trânsito e canteiros de obras) durante a pandemia.

Das 268 estações sismográficas espalhadas por 117 países, 69% registraram reduções significativas no barulho – principalmente as instaladas em áreas mais populosas.

A Bélgica, por exemplo, ficou 33% mais silenciosa. No Sri Lanka o ruído se tornou até 50% menor. Os ouvidos agradecem.