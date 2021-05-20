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Sociedade

Robôs selecionam candidatos a emprego nos EUA

Software que analisa palavras e gestos já foi usado em 20 milhões de entrevistas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 Maio 2021, 16h19
Ilustração de robô de terno analizando um currículo enquanto realiza uma entrevista de emprego.
 (Nana Grünewald/Superinteressante)
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Robôs selecionam candidatos a emprego nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

A plataforma da empresa americana HireVue, que substitui o recrutador humano nas seleções de emprego, ultrapassou a marca de 20 milhões de entrevistas realizadas nos EUA. A pessoa que está se candidatando ao emprego entra num link e assiste a um vídeo previamente gravado, em que um humano faz as perguntas.

Enquanto ela responde, sua imagem é monitorada e analisada pelo software, que detecta sorrisos e gestos e busca determinadas palavras-chave no discurso do candidato para determinar se está dando boas respostas. O programa atribui uma pontuação, e só as pessoas mais bem colocadas são escolhidas para uma entrevista de verdade, com alguém do RH.

A prática é controversa, pois o sistema é primitivo (só reconhece palavras-chave, não é capaz de interpretar o discurso) e potencialmente preconceituoso: em 2017, a Amazon parou de usar sua ferramenta do tipo após constatar que ela discriminava mulheres. A HireVue diz que vai deixar de analisar as expressões faciais dos candidatos.

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