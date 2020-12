Singapura libera venda de carne cultivada em laboratório

O menu de um restaurante de Singapura, cidade-Estado da Ásia, logo passará a contar com um item inusitado: nuggets de frango feitos em laboratório – uma criação da startup americana Eat Just. O país se tornou o primeiro do mundo a aprovar a venda de um produto à base de carne cultivada dessa maneira.

Funciona assim: em vez de crescerem dentro das galinhas, as células animais crescem no interior de biorreatores. Essas estruturas se parecem com tanques, e são abastecidas com nutrientes que as células usam para se multiplicar aos montes.

Depois, as células cultivadas são misturadas a proteína vegetal para formar bolos de carne processada – que são moldados, então, no formato de nuggets.

O nome do restaurante que venderá o produto ainda não foi divulgado.