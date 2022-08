Só metade dos países são democracias plenas. E três quartos delas foram implantadas há menos de 60 anos. Abaixo, confira a idade dos regimes livres ao redor do mundo.

Pesquisadores divergem sobre o que define uma democracia. Aqui, utilizamos a classificação Regimes of the World (RoW), criada pelos cientistas políticos do projeto europeu Varieties of Democracy. Algumas características – como se as eleições são justas e livres – são difíceis de determinar.

Por isso, a classificação acima divide os países em autocracias fechadas, autocracias com eleições e democracias (a legenda para cada uma dessas está na imagem acima). O Brasil, por exemplo, é uma democracia desde o fim da ditadura militar. A Coreia do Norte é uma autocracia fechada porque não permite eleições. Já Rússia possui eleições desde a dissolução da União Soviética, em 1991. No entanto, há suspeitas de fraude sobre a última eleição – que leva Putin ao terceiro mandato consecutivo.

