3 notícias sobre: a Tesla e seus carros autônomos

Elon Musk exagera, diz funcionário

“A Tesla está no nível 2 [de automação]”, admitiu CJ Moore, um dos engenheiros da empresa, ao governo da Califórnia. Em janeiro, Musk declarou que os carros da marca seriam capazes de alçancar o chamado nível 5, em que o veículo consegue dirigir sozinho em qualquer circunstância, sem nunca precisar de ajuda humana, até o fim deste ano.

Modo autônomo ainda é precário

A função Full Self Driving, cuja versão beta já está funcionando em alguns Tesla, está longe do nível ideal. Isso foi demonstrado pelo dono de um deles, que recebeu o recurso em seu carro e postou um vídeo no YouTube. O veículo até começa dirigindo bem, mas acaba se confundindo – e quase causa dois acidentes.

Carro precisa vigiar motorista com câmera

O Model 3 e o Model Y vão usar sua câmera interna, que fica no espelho retrovisor central, para vigiar o motorista quando o modo Autopilot, de direção semiautônoma, estiver ativado. O objetivo é ver se a pessoa está prestando atenção ao trânsito (algo essencial, já que o veículo não é totalmente capaz de se dirigir sozinho).