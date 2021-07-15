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3 notícias sobre: a Tesla e seus carros autônomos

Hype à parte, o fim dos motoristas ainda está distante. Veja por quê.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2021, 10h36
Ilustração do interior de um carro Tesla, com uma câmera no retrovisor e uma carinha malvada no painel.
 (Marina Banker/Superinteressante)
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Elon Musk exagera, diz funcionário
“A Tesla está no nível 2 [de automação]”, admitiu CJ Moore, um dos engenheiros da empresa, ao governo da Califórnia. Em janeiro, Musk declarou que os carros da marca seriam capazes de alçancar o chamado nível 5, em que o veículo consegue dirigir sozinho em qualquer circunstância, sem nunca precisar de ajuda humana, até o fim deste ano. 

Modo autônomo ainda é precário
A função Full Self Driving, cuja versão beta já está funcionando em alguns Tesla, está longe do nível ideal. Isso foi demonstrado pelo dono de um deles, que recebeu o recurso em seu carro e postou um vídeo no YouTube. O veículo até começa dirigindo bem, mas acaba se confundindo – e quase causa dois acidentes.

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Carro precisa vigiar motorista com câmera
O Model 3 e o Model Y vão usar sua câmera interna, que fica no espelho retrovisor central, para vigiar o motorista quando o modo Autopilot, de direção semiautônoma, estiver ativado. O objetivo é ver se a pessoa está prestando atenção ao trânsito (algo essencial, já que o veículo não é totalmente capaz de se dirigir sozinho).

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