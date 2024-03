3 notícias sobre: a turbulência na Boeing

iPhone sobreviveu a queda de 5 mil metros

Em 5 de janeiro, a porta de um Boeing 737-9 da Alaska Airlines se soltou em voo. Com isso, o iPhone de um dos passageiros foi sugado para fora e despencou. Ele foi achado no mato em Vancouver, Washington. Estava ligado, funcionando, com 50% de bateria e a ponta do cabo USB ainda conectada – o dono carregava o aparelho quando houve a descompressão.

Funcionário apontou problemas há 20 anos

O engenheiro John-Hart Smith, que trabalhava na Boeing em 2001, produziu um relatório alertando sobre os riscos da terceirização da montagem dos aviões – que foi a causa do incidente com o 737-9 da Alaska Airlines. O documento, agora obtido pelo Wall Street Journal (1), não mudou a estratégia da Boeing, que continuou a apostar na terceirização para aumentar a produção e reduzir custos.

Empresa queria que FAA abrisse exceção

Em 2023, a Boeing pediu à Federal Aviation Administration, que fiscaliza a segurança aérea, uma exceção para o novo 737 Max 7. A empresa queria que a aeronave fosse liberada mesmo tendo uma deficiência no sistema antigelo (que poderia superaquecer e quebrar, danificando os motores). Agora, em meio a sua crise de imagem, a Boeing desistiu – e irá redesenhar o sistema.

Fonte 1. PDF disponível em bit.ly/48WYtSu.

