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Tecnologia

3 notícias sobre: o lado B da Tesla

Ela domina o mercado de carros elétricos. Mas também se envolve em outras coisas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2023, 11h07
Colagem com um adaptador de tomada, carro da Tesla, uma lata de tinta e pilha de dinheiro.
 (Caroline Aranha/Superinteressante)
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Executivos terão de devolver US$ 700 milhões
Diretores fizeram um acordo, na Justiça dos EUA, para restituir esse valor ao caixa da Tesla: eles eram acusados de lesar os acionistas, dando a si mesmos bônus altos demais. Mas, agora, os escritórios de advocacia que entraram com o processo querem receber pelo serviço – e pedem que a empresa pague US$ 229 milhões, ou US$ 10 mil por hora de trabalho de cada advogado envolvido.

Fábrica tinha pichações racistas, diz governo
A US Equal Employment Commission afirmou que a fábrica da empresa em Fremont, na Califórnia, tinha desenhos de forcas, suásticas e xingamentos contra negros em banheiros, elevadores e até recados deixados dentro de veículos na linha de produção. Segundo a EEOC, que vai processar a empresa, os funcionários que se queixavam eram punidos com transferências ou demissão.

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Empresa vai construir drive-in com cinema
O complexo, anunciado por Elon Musk em 2018, finalmente começou a ser erguido em Santa Monica, na Califórnia. Terá arquitetura retrofuturista, com elementos dos drive-ins dos anos 1950, cinema ao ar livre e 29 carregadores elétricos de alta velocidade. Kimbal Musk, executivo da Tesla e irmão de Elon, pode estar por trás do projeto: ele é dono de uma rede de restaurantes nos EUA.

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carro elétrico
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