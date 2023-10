3 notícias sobre: o lado B da Tesla

Executivos terão de devolver US$ 700 milhões

Diretores fizeram um acordo, na Justiça dos EUA, para restituir esse valor ao caixa da Tesla: eles eram acusados de lesar os acionistas, dando a si mesmos bônus altos demais. Mas, agora, os escritórios de advocacia que entraram com o processo querem receber pelo serviço – e pedem que a empresa pague US$ 229 milhões, ou US$ 10 mil por hora de trabalho de cada advogado envolvido.

Fábrica tinha pichações racistas, diz governo

A US Equal Employment Commission afirmou que a fábrica da empresa em Fremont, na Califórnia, tinha desenhos de forcas, suásticas e xingamentos contra negros em banheiros, elevadores e até recados deixados dentro de veículos na linha de produção. Segundo a EEOC, que vai processar a empresa, os funcionários que se queixavam eram punidos com transferências ou demissão.

Empresa vai construir drive-in com cinema

O complexo, anunciado por Elon Musk em 2018, finalmente começou a ser erguido em Santa Monica, na Califórnia. Terá arquitetura retrofuturista, com elementos dos drive-ins dos anos 1950, cinema ao ar livre e 29 carregadores elétricos de alta velocidade. Kimbal Musk, executivo da Tesla e irmão de Elon, pode estar por trás do projeto: ele é dono de uma rede de restaurantes nos EUA.

