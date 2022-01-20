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Tecnologia

A bateria que (quase) não faz barulho

Roland VAD706 usa um conjunto de tecnologias e truques para reduzir o ruído em 75% - e pode ser até tocada em apartamento sem infernizar os vizinhos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 09h02
Foto da bateria Roland VAD706.
 (Roland/Reprodução)
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A bateria Roland VAD706 é a primeira que pode ser tocada dentro de um apartamento sem enlouquecer a vizinhança. Isso acontece graças à tecnologia Noise Eater, que substitui alguns elementos (como os chimbais, os “pratos” da bateria) por sensores eletrônicos que não vibram, e também inclui materiais absorvedores de som nos pedais e no bumbo. O resultado, segundo o fabricante, é uma redução de 75% no ruído. Mas isso tem um preço: a bateria custa US$ 8 mil.

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