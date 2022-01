A bateria que (quase) não faz barulho

A bateria Roland VAD706 é a primeira que pode ser tocada dentro de um apartamento sem enlouquecer a vizinhança. Isso acontece graças à tecnologia Noise Eater, que substitui alguns elementos (como os chimbais, os “pratos” da bateria) por sensores eletrônicos que não vibram, e também inclui materiais absorvedores de som nos pedais e no bumbo. O resultado, segundo o fabricante, é uma redução de 75% no ruído. Mas isso tem um preço: a bateria custa US$ 8 mil.

