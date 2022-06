A caixa de som que transforma vibração em calor

As caixas acústicas quase sempre vibram um pouco enquanto estão tocando, e isso gera ressonâncias que distorcem a música (pois só os alto-falantes deveriam vibrar; a caixa não).

Todas, desde as mais simples até as mais sofisticadas – que costumam ser bem pesadas, para reduzir essas vibrações – , sofrem com o problema em algum grau.

A Concept 300, da marca inglesa Q Acoustics, promete uma solução: suas paredes são preenchidas com Gelcore, material que absorve as vibrações e as transforma em calor. Com isso, a caixa (US$ 4.500 o par) não vibra – e produz um som mais preciso e detalhado.

