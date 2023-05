A câmera de visão noturna que filma em cores

A Arlo Ultra 2 (US$ 800 o kit com duas) parece só mais uma câmera de vigilância: é sem fio, tem resolução 4K e zoom digital de 12x.

Mas conta com truques interessantes, como som bidirecional (além de ouvir o local, também dá para falar com quem estiver lá), carregamento por energia solar (com uma plaquinha externa, de US$ 60) e visão noturna colorida – ao detectar movimento, a câmera aciona um LED iluminador, que permite gravar com as cores normais.