A evolução do noise canceling

A tecnologia noise canceling, em que o fone de ouvido capta os sons ambientes e produz uma onda sonora contrária para anulá-los, costuma funcionar melhor em fones grandes, que cobrem toda a orelha. Mas o WF-1000XM4 (US$ 280) é o primeiro modelo pequeno, intra-auricular, com redução de ruído comparável à dos fones maiores.

Ele usa várias armas para chegar lá, começando pelas ponteiras: são feitas de espuma (não de silicone, como as comuns), e por isso vedam melhor o canal auditivo. Também tem seis microfones, três em cada fone, para captar os ruídos externos. Eles são processados por um novo chip, o V1, que faz uma análise mais detalhada do áudio, e por isso consegue reduzir até barulhos aleatórios e inconstantes (como pessoas falando), geralmente difíceis de combater.

Já quando você fala, o XM4 capta as vibrações do seu crânio e usa essa informação para identificar e isolar a sua voz, e aí apaga todo o resto – evitando que entre ruído nas suas videochamadas e ligações telefônicas. Os fones também são compatíveis com o modo de transmissão LDAC, que trabalha com taxa de bits de até 990 Kbps (é o dobro do modo aptX e o triplo do modo SBC, os mais comuns em fones Bluetooth) e oferece qualidade de áudio sensivelmente melhor.