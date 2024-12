A IA que finge ser uma idosa confusa para enganar golpistas

Você já deve ter ouvido um sem-fim de histórias de golpes telefônicos. Com a popularização do smartphone, que concentra bancos e acesso fácil, as modalidades de golpe parecem aumentar a cada dia – e as principais vítimas costumam ser os idosos.

Como parte de uma campanha de marketing e conscientização, a empresa britânica de telefonia O2 criou uma nova ferramenta de IA com uma função inusitada: seu nome é Daisy e ela conversa como se fosse uma senhorinha ingênua, com uma voz de Palmirinha e tudo.

Daisy tem vários números de telefone que foram espalhados em bancos de dados britânicos utilizados para chamadas comerciais e por golpistas. Seu objetivo é meramente desperdiçar o tempo das pessoas mal-intencionadas.

No vídeo de apresentação, a empresa exibe a voz de pessoas frustradas, irritadas e agressivas com Daisy, que se mantém confusa e adorável ao telefone, puxando papo sobre o seu gatinho e errando as respostas. Ela não se abala com as grosserias, porque foi programada para tentar render a conversa o máximo possível como se realmente fosse uma cliente um tanto perdida.

“Enquanto eles estão ocupados falando comigo, não podem estar enganando você. E, convenhamos, querida, eu tenho todo o tempo do mundo”, diz Daisy no vídeo. Segundo a O2, a tecnologia pode manter ligações de até 40 minutos, entretendo os golpistas com casos familiares, dicas de tricô e dados bancários inventados.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o youtuber e engenheiro de software Jim Browning, que fez fama na internet com vídeos de “vingança”. Browning utiliza habilidades avançadas de informática e hacking para plantar armadilhas para golpistas, especialmente os que aplicam golpes de suporte técnico de computadores.

Assim, Browning consegue descobrir os nomes verdadeiros dos golpistas, descobrir informações internas das quadrilhas e, em alguns vídeos, até hackear o sistema de câmeras do escritório dos criminosos para gravar em tempo real a reação da equipe ao ser desmascarada. Seu canal tem mais de 4,3 milhões de inscritos.

“A mais nova integrante da nossa equipe de prevenção de fraudes, Daisy, está virando o jogo contra os golpistas, superando-os e vencendo-os em seu próprio jogo cruel.” disse Murray Mackenzie, diretor de fraudes da empresa, em comunicado. “Mas, fundamentalmente, Daisy também é um lembrete de que, por mais persuasiva que seja a pessoa do outro lado da linha, ela nem sempre é quem você pensa que é.”

