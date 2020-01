A máquina de meditar

O Muse 2 tem sete sensores, capazes de captar as ondas elétricas em determinadas regiões do cérebro. E vem com um aplicativo que ensina a meditar: são mais de 300 lições, faladas em inglês, com vários estilos da prática.

Enquanto você faz os exercícios, e se concentra em não pensar nada, os sensores monitoram sua atividade cerebral. Aí, depois de cada sessão, o app dá o resultado: mostra por quanto tempo você alcançou um estágio de meditação profunda, e se melhorou – ou piorou.

–

O gadget, de US$ 220, é a nova geração de um aparelho desenvolvido por uma neurologista canadense e lançado em 2014. Ele está mais preciso (além das ondas cerebrais, monitora os seus batimentos cardíacos, respiração e postura) e mais caro também: para ter acesso a todas as lições, é preciso pagar uma mensalidade, de US$ 13.