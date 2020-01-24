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Tecnologia

A máquina de meditar

Headset monitora as suas ondas cerebrais em tempo real – e ensina, por meio de um app, a alcançar níveis profundos de meditação.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jan 2020, 10h54
SI_412_Tech_Meditar
 (Muse/Divulgação)
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A máquina de meditar Priorizar nos meus resultados Google

O Muse 2 tem sete sensores, capazes de captar as ondas elétricas em determinadas regiões do cérebro. E vem com um aplicativo que ensina a meditar: são mais de 300 lições, faladas em inglês, com vários estilos da prática.

Enquanto você faz os exercícios, e se concentra em não pensar nada, os sensores monitoram sua atividade cerebral. Aí, depois de cada sessão, o app dá o resultado: mostra por quanto tempo você alcançou um estágio de meditação profunda, e se melhorou – ou piorou.

SI_412_Tech_Meditar_1
(Muse/Divulgação)
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O gadget, de US$ 220, é a nova geração de um aparelho desenvolvido por uma neurologista canadense e lançado em 2014. Ele está mais preciso (além das ondas cerebrais, monitora os seus batimentos cardíacos, respiração e postura) e mais caro também: para ter acesso a todas as lições, é preciso pagar uma mensalidade, de US$ 13.

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