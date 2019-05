A máquina que faz bebidas (alcoólicas) em casa

Você coloca a cápsula, aperta um botão, espera um pouco, e pronto. Só que, em vez de café, a máquina faz bebidas: são 15 opções de drinque (gin tônica, margarita, cosmopolitan, mojito, white russian, etc.), duas de cerveja (a inglesa Bass e a alemã Beck’s) e uma de sidra (Stella Artois Cider). A Drinkmaker, que está sendo lançada nos EUA e é fabricada pela Keurig, tradicional empresa de máquinas de café, vai custar US$ 299; as cápsulas, que foram desenvolvidas pela InBev, saem por US$ 2 a 4 cada uma. A máquina também utiliza cartuchos de CO2, que são acionados para fazer as bebidas que levam gás – cada um custa US$ 15, e é suficiente para 15 a 18 doses.

