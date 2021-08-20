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Tecnologia

A nova era do Wi-Fi

Anatel libera os roteadores do novo padrão Wi-Fi 6E, que trabalham na frequência de 6 GHz – e devem começar a chegar ao Brasil nos próximos meses.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2021, 07h58
A nova era do Wi-Fi Priorizar nos meus resultados Google
Foto do roteador Netgear Nighthawk AX11000, em um fundo laranja, com 3 legendas em volta falando sobre a frequência, a quantidade de canais de transmissão e a nova codificação.
(Netgear/Reprodução)

De um lado, estavam as operadoras de telefonia celular, que queriam para si a faixa de frequência de 6 GHz. Do outro, a Coalizão WiFi 6E, uma associação que reunia empresas como Google, Facebook, Microsoft e Intel, e defendia que essa banda fosse reservada para redes sem fio domésticas.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) deu razão ao segundo grupo: isso significa que, em breve, você poderá comprar um roteador do padrão Wi-Fi 6E para usar na sua casa. Ele promete conexões até 400% mais rápidas e principalmente mais estáveis – para resolver, finalmente, as quedas e interferências que ainda são comuns nas redes Wi-Fi.

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No começo, os roteadores serão bem caros. O Netgear AX11000 (acima), um dos primeiros a operar no novo padrão, custa US$ 500 nos EUA. E, para aproveitar o Wi-Fi 6E, você terá de trocar seu smartphone e notebook. Ou seja, a transição acontecerá aos poucos, durante os próximos anos. Mas deverá valer a pena.

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