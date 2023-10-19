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Tecnologia

A volta do Raspberry Pi

Ele esteve em falta por muito tempo. Mas a Raspberry Pi Foundation, sua fabricante, conseguiu resolver isso – e aproveitou para lançar uma nova versão.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2023, 11h15
Imagem com Raspberry Pi 5 sobre fundo coral.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A volta do Raspberry Pi Priorizar nos meus resultados Google

A pandemia atrapalhou a fabricação de todos os eletrônicos, e o minicomputador Raspberry Pi demorou para se recuperar: até a metade deste ano, continuava difícil conseguir um. Os preços dispararam (no Brasil, ele chegou a custar mais de R$ 1.500), e a tecnologia estagnou – o Pi seguia na versão 4, lançada em 2019.

Imagem com Raspberry Pi 5 com legendas em alguns de seus componentes.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Agora, ele finalmente ganha uma atualização. A principal novidade é a CPU, três vezes mais potente que a anterior. Isso significa que a emulação de games antigos, um dos usos clássicos do Raspberry Pi, evoluiu: agora, ele consegue rodar jogos do Nintendo 64, do Sega Dreamcast e até do PlayStation 2.

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Tabela comparando Raspberry Pi 5 e Raspberry Pi 4.
(Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Graças ao novo chip RP1, que controla o fluxo de dados, agora o Raspberry Pi também aceita a conexão de um SSD de verdade (muito mais rápido que os tradicionais cartões microSD). Isso melhora o uso do Pi como computador de mesa – inclusive porque ele permite plugar dois monitores, e já vem com Wi-Fi e Bluetooth.

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É uma resposta à altura do concorrente Orange Pi, que vinha ganhando mercado. Vai custar US$ 60, na versão com 4 GB de memória RAM, ou US$ 80 na versão de 8 GB. 

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