A webcam de 16 megapixels

Ela é o destaque do computador EliteOne 800 G9, que será lançado em maio pela HP nos Estados Unidos.

A câmera usa a técnica de pixel binning, que consiste em fundir os 16 milhões de pixels em apenas 4 megapixels – isso torna a câmera bem mais sensível à luz, evitando o efeito de penumbra que afeta as webcams comuns.

O PC tem carregador sem fio (basta colocar o seu smartphone na base dele para recarregá-lo), Wi-Fi 6E (na nova frequência de 6 GHz) e tela de 23,8 ou 27 polegadas. O preço não foi divulgado.

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