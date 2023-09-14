Água salgada causa incêndios em Teslas
Fenômeno foi descoberto após furacão nos EUA - e acontece por uma diferença de condutividade elétrica
Após a passagem do furacão Idalia, que causou inundações na Flórida no começo do mês, dois Teslas pegaram fogo espontaneamente em Palm Harbor.
Motivo: haviam ficado parcialmente submersos em água do mar, que se depositou nas baterias, causando curto-circuitos. Os carros elétricos podem ser molhados, mas não com água salgada – pois ela conduz mais eletricidade do que a doce.
“Se você possui um carro elétrico ou híbrido que entrou em contato com água salgada, tire-o da sua garagem imediatamente”, alertou o corpo de bombeiros local.
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