Água salgada causa incêndios em Teslas

Após a passagem do furacão Idalia, que causou inundações na Flórida no começo do mês, dois Teslas pegaram fogo espontaneamente em Palm Harbor.

Motivo: haviam ficado parcialmente submersos em água do mar, que se depositou nas baterias, causando curto-circuitos. Os carros elétricos podem ser molhados, mas não com água salgada – pois ela conduz mais eletricidade do que a doce.

“Se você possui um carro elétrico ou híbrido que entrou em contato com água salgada, tire-o da sua garagem imediatamente”, alertou o corpo de bombeiros local.

