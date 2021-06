Bom preço e desempenho: POCO M3 Pro 5G se destaca entre os smartphones

A comunidade tech recebeu em polvorosa o lançamento do POCO M3 Pro 5G, smartphone da Xiaomi que entrega uma das melhores relações custo-benefício para aqueles que buscam aparelhos habilitados para o novo padrão de conexão móvel. Disponível nas cores POCO Yellow, Cool Blue e Power Black e com visual arrojado, o recém-nascido, comparado a tops de linha como o Redmi Note 10 5G por suas fichas técnicas semelhantes, já é sucesso em sites como AliExpress desde o início das vendas mundiais no último dia 19 – já ultrapassou a marca dos 20 mil pedidos.

Pertencente à linha intermediária da Xiaomi, mas com o mesmo desempenho de aparelhos com valores mais parrudos, o POCO M3 Pro 5G tem tela de 6,5 polegadas, resolução Full HD de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz. Mais resistente do que a linha anterior, a novidade é o vidro Gorilla Glass 3, deixando a tela menos suscetível a quedas. Ainda que não seja possível usar o smartphone embaixo d’água (sem fotos na piscina!), o POCO possui proteção contra respingos de água e poeira, contando com a certificação IP53.

Já o sistema operacional do novato conta com processador Dimensity 700 de sete nanômetros e CPU Octa-Core, com oito núcleos de desempenho, sendo dois do tipo Cortex-A76, que alcança até 2.2 GHz, mais seis núcleos do tipo Cortex-A55, que trabalha na frequência máxima de 2.0 GHz. Para melhor execução dos gráficos de vídeos e jogos, esse chip em específico conta com a GPU Mali-G57 MC2. O POCO está disponível em versões com memória RAM de 4GB ou 6GB, com opções de 64 e 128GB de armazenamento interno e possibilidade de expansão por Micro SD.

Aqueles que não abrem mão da qualidade nas fotos e vídeos podem ficar tranquilos, já que o smartphone conta com um conjunto triplo de câmeras traseiras – a principal, de 48MP com abertura de f/1.8, uma lente macro de 2MP e um sensor de profundidade, também de 2MP, ambas com abertura de f/2.4. Já a câmera frontal de 8MP e abertura de f/2.1, que no modelo anterior em formato de gota, agora fica em um pequeno furo no centro da tela, o que ajuda a aproveitar melhor o display. As configurações do POCO permitem filmagem em Full HD a 30 quadros por segundo.

Famosa por fabricar celulares que não descarregam facilmente, a Xiaomi não fez diferente no novo modelo: ainda que o tanque do aparelho seja menor do que o do POCO anterior, a bateria de 5.000mAh não deixa a desejar, já que, de acordo com o fabricante, ela é suficiente para aguentar até 22 horas de vídeos e 16 horas jogando. Além disso, o smartphone conta com uma carregamento rápido de 18W. E Ssim, o carregador vem incluso junto comacompanha o aparelho.

Como esperado, o POCO M3 Pro 5G já vem com Android 11, a versão mais recente, pré-instalada, rodando na interface MIUI 12. Ele também conta com sistema de pagamento por aproximação, leitor de impressão digital, entrada P2 para fone de ouvido e IR Blaster, que permite que o smartphone seja utilizado como controle remoto para outros tipos de dispositivos.

É possível adquirir o aparelho no Brasil por meio do site AliExpress, que importa a novidade diretamente da China através do canal oficial da POCO no país. Os valores começam em 960 reais para a versão de 4GB de RAM com 64GB de memória, nas cores Cool Blue e Power Black, chegando ao máximo de, aproximadamente, 1500 reais para a versão de 6GB com 128GB de memória na cor POCO Yellow, atualmente indisponível.

