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Tecnologia

Caixa de som promete reproduzir músicas no seu ouvido – sem nenhum tipo de fone

Com previsão de lançamento no final de 2021, a caixinha da israelense Noveto utiliza ondas ultrassônicas para criar bolsões de som próximos às orelhas.

Por Rafael Battaglia 20 nov 2020, 18h53 | Atualizado em 20 nov 2020, 18h57
noveto_site
Você pode vê-la. Mas não pode ouvi-la.  (Noveto System/Divulgação)
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Caixa de som promete reproduzir músicas no seu ouvido – sem nenhum tipo de fone Priorizar nos meus resultados Google

Fones de ouvido incomodam você – mas a MC Melody no volume 11 incomoda as outras pessoas no cômodo. Eis um dilema comum, que tem data para acabar. Pelo menos, é o que promete a Noveto System. Recentemente, a empresa israelense anunciou algo que parece ficção científica: uma caixa que manda o som diretamente para os ouvidos do ouvinte. É como se você estivesse usando fones. Só que sem eles.

A tecnologia se chama sound beaming. O verbo to beam significa “emitir”, “irradiar”. Funciona assim: o que sai da caixinha são ondas agudas demais para a audição humana, com mais de 20 mil Hz. Essas ondas são criadas seguindo instruções de um algoritmo desenvolvido pela própria Noveto.

No vídeo de divulgação oficial, disponível abaixo, a empresa afirmou que os alto-falantes detectam a posição dos ouvidos do usuário no ambiente, para que ele possa se mover sem interromper a música. Mas não explicou com clareza como as ondas ultrassônicas são convertidas de volta em frequências audíveis quando alcançam o alvo.

A empresa imagina diversas aplicações para a tecnologia. Ela poderia ser usada em carros, academias, videogames e videoconferências.

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De acordo com a Associated Press, que testou a novidade, o aparelho pode ser usado em estéreo ou em modo 3D, que cria uma experiência sonora de 360 graus ao redor do ouvinte. Quem quiser dançar não terá problemas: o sistema de rastreamento acompanha o movimento das orelhas, levando o bolsão de som com a pessoa.

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Segundo a reportagem, “o ouvinte se sente completamente transportado para a cena“. Os repórteres testaram a engenhoca com os sons de cisnes em um lago, abelhas zumbindo e água correndo por um riacho.

Nem tudo funcionou corretamente, deve-se dizer. Durante uma demonstração com um videogame, uma das gerentes de produto da Noveto não conseguiu ouvir os sons de tiro – um problema e tanto caso você seja o alvo. Vale dizer também que, uma vez sem fones de ouvido, a tecnologia não oferece isolamento acústico: o ruído ambiente permanece idêntico.

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A empresa planeja aperfeiçoar e lançar o SoundBeamer 1.0 em dezembro de 2021 – a tempo do Natal, claro. A caixa de som será compatível com qualquer dispositivo via Bluetooth, mas ainda não se sabe quanto custará.

O conceito de sound beaming não é exclusivo da Noveto. A Dynaudio, uma empresa dinamarquesa de caixas de som utiliza o mesmo termo para explicar o Dynaudio Directivity Control (DCC), uma tecnologia que visa aprimorar o direcionamento das ondas sonoras.

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O DCC é algo mais modesto que a tecnologia israelense, mas igualmente interessante. A ideia é fazer com que o som, ao sair da caixa, siga um caminho mais direto às pessoas, diminuindo a reflexão no teto e no chão. É como comparar a luz que sai de uma tocha com a de uma lanterna, na qual o feixe é focado.

 

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