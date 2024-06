“ChatGPT usa 1 litro de água a cada 10 respostas”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

O ChatGPT requer muito poder de processamento, e portanto muitos servidores, para funcionar. E a refrigeração dessas máquinas consome bastante água: cerca de 1 litro a cada 10 respostas geradas pelo bot. É o que diz um estudo (1) publicado por cientistas da Universidade da Califórnia (Riverside).

Qual é a verdade:

Os datacenters de grande porte são refrigerados com água. Mas geralmente é na forma de esgoto, que vem de estações de tratamento. O líquido circula por canos dentro dos datacenters, absorvendo o calor emitido pelos computadores, e depois é devolvido às redes sanitárias locais.

Ou seja, a água não é perdida. Uma parte dela evapora, devido ao calor que absorveu dos computadores – mas volta, tempos depois, na forma de chuva.

Fonte 1. “Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models”. P Li e outros, 2024.

