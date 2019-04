Cientistas criam madeira transparente que pode substituir o vidro

É difícil imaginar uma janela feita de qualquer coisa que não seja vidro. Mas um novo material translúcido desenvolvido por pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia (KTH), na Suécia, pode substituí-lo com vantagens: a madeira transparente. Segundo seus criadores, ela é mais resistente e isola melhor o calor do que o vidro.

Os cientistas suecos desenvolveram um processo que remove a lignina, molécula que estrutura a parede celular das células da madeira – e também absorve a luz. Isso já resultou numa madeira transparente. Depois, os pesquisadores acrescentaram acrílico à mistura, para reduzir a dispersão da luz. Esse trabalho prévio foi realizado em 2016 e apontou o caráter promissor do material. Para investigar como aprimorá-lo ainda mais, a equipe incluiu recentemente a substância PEG, o polietilenoglicol, polímero que agregou excelentes características térmicas ao composto.

Graças ao PEG, o calor de um dia ensolarado é armazenado na janela, mantendo o interior mais fresco que o exterior nas horas de Sol. Já quando anoitece, acontece o processo inverso: o polímero se solidifica e libera o calor para dentro da casa. É uma forma de garantir que o ambiente se mantenha com uma temperatura estável e agradável.

A madeira transparente não é biodegradável, pois contém acrílico. Mas os pesquisadores acreditam que esse material possa ser substituído por outro polímero natural. Isso tornaria o novo material uma opção melhor, do ponto de vista ecológico, do que o vidro, o plástico e o concreto. O próximo passo é desenvolver processos para tornar a produção viável em escala industrial – o que, segundo os suecos, deve ocorrer nos próximos cinco anos. Se vingar, essa solução inovadora tem boas chances de se tornar uma tendência na arquitetura.