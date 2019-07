Cientistas criam óculos que ajustam foco automaticamente

Pesquisadores da Universidade Stanford desenvolveram um par de óculos inteligentes que adapta o foco de acordo com aquilo que o usuário está tentando enxergar, da mesma maneira que os nossos olhos fazem.

As lentes são recheadas de fluidos que se mexem quando o campo de visão do usuário muda. Elas usam sensores para detectar se você está fitando um objeto próximo ou distante – e aí as lentes se curvam para otimizar o foco.

Quem pode ficar animado com a notícia são os portadores de presbiopia, uma doença que afeta todas as pessoas a partir dos 40 anos de idade. É uma inevitável consequência do envelhecimento, que leva à perda da capacidade de focar, tornando a leitura de qualquer livro uma tarefa muito difícil.

Uma solução atual para o problema são as lentes multifocais. Elas possuem foco para distâncias grandes, médias e pequenas em diferentes áreas da lente. O problema é que você precisa mexer a cabeça ou os óculos para enxergar coisas diversas, o que fica complicado (e eventualmente, perigoso) quando você está dirigindo, por exemplo.

Por enquanto, os óculos “autofocais” não são dos mais fashion – o protótipo parece mais com um headset de realidade virtual. O próximo passo dos criadores será tentar produzir versões menores e mais leves.