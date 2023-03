Como chegamos à atual geração de games

Os videogames deixaram de ser apenas uma fonte de entretenimento para se tornar um mercado multimilionário que cresce a cada ano. Se você é da geração que começou a jogar com os jogos de Atari, viu essa mudança acontecer (literalmente) diante dos seus olhos.

E apesar da variedade de games que existem por aí, hoje o mundo é dominado por três principais consoles: o PlayStation 5, da Sony; o Xbox Series X/S, da Microsoft; e o Nintendo Switch, da Nintendo. Se desconsiderarmos os jogos criados especificamente para computador, é fato que o mundo dos games gira em torno desses três consoles e das novidades que cada empresa lança de tempos em tempos.

Se, antes, os games eram apenas pixels que iam de um lado para o outro da tela, hoje em dia as experiências imersivas são regra. Não é só sobre cumprir missões e angariar moedas de ouro – mas se ver completamente envolvido em uma história e engajado na comunidade.

Essa nova fórmula é tão bem sucedida que alguns jogos extrapolam os consoles e são adaptados para outras plataformas. Um exemplo é The Witcher, que começou como uma série de livros, partiu para os games, se tornou um dos jogos mais premiados do mundo e acabou adaptado em uma série da Netflix.

Outro exemplo recente é The Last of Us. A trilogia de jogos que acompanham a história de Ellie em um mundo dominado por zumbis foi lançada este ano como uma série da HBO – e já virou um fenômeno mundial.

PlayStation 5: a aposta tecnológica da Sony

Lançado há quase 30 anos, o console fez um longo caminho desde a sua primeira versão, chamada PSOne. A nova geração do console tem como destaques:

Desempenho aprimorado: o PlayStation 5 apresenta processador e gráficos atualizados, permitindo uma experiência de jogo mais suave e rápida em comparação com o seu antecessor, o PlayStation 4. Armazenamento SSD ultrarrápido: o PS5 é equipado com um SSD ultrarrápido que permite tempos de carregamento significativamente mais curtos em jogos. Novo controle DualSense: o novo controle possui recursos como feedback tátil e gatilhos adaptativos para uma experiência mais imersiva. Retrocompatibilidade: embora não seja totalmente retrocompatível, o PlayStation 5 é capaz de executar a maioria dos jogos do PlayStation 4, permitindo que os jogadores aproveitem seus títulos antigos no novo console. Jogos exclusivos: o PlayStation 5 apresenta uma linha de jogos exclusivos altamente aguardados, como Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West, que só podem ser jogados no PlayStation 5.

Xbox Series X/S: acessibilidade de jogos

O console Xbox tem uma história um pouco mais recente do que o PlayStation. A primeira versão do videogame da Microsoft chegou ao mercado em 2001, seis anos depois do PSOne. Ela foi lançada justamente para competir com a Sony, que havia acabado de lançar o PlayStation 2. Agora, o modelo Series X/S também se mostra como um competidor de peso no mercado. Veja os diferenciais do console:

Aprimoramento no desempenho: o Xbox Series X/S também apresenta atualizações no processador e nos gráficos, permitindo uma experiência de jogo mais suave e rápida em comparação ao Xbox One. Armazenamento: é equipado com um SSD ultrarrápido que permite tempos de carregamento significativamente mais curtos em jogos. Smart Delivery: o recurso Smart Delivery permite que os jogadores comprem um jogo uma vez e o acessem em qualquer plataforma Xbox compatível, incluindo o Xbox One e o Xbox Series X/S. Xbox Game Pass: o Xbox Game Pass é um serviço de assinatura que oferece acesso a uma ampla seleção de jogos para download, incluindo títulos exclusivos do Xbox, como Halo e Forza, sem custo adicional. Retrocompatibilidade: o Xbox Series X/S é compatível com jogos de todas as gerações anteriores do Xbox, incluindo o Xbox original, Xbox 360 e Xbox One, permitindo que os jogadores aproveitem seus títulos antigos no novo console.

Nintendo Switch: a portabilidade do sucesso

Lançado em 2017, o Nintendo Switch inovou por ser um console híbrido – isto é, pode ser usado tanto com um dock quanto individualmente. Isso significa que ele é um videogame extremamente versátil e, o melhor de tudo, portátil. Por causa da mobilidade, se tornou um sucesso de vendas principalmente entre as famílias e colocou a Nintendo na liderança do mundo dos games por 33 meses consecutivos, antes de ser ultrapassado pelo PlayStation 5.

É uma ótima opção para crianças e para quem busca games relaxantes e recreativos. Veja os detalhes do console:

Console híbrido: o Nintendo Switch pode ser usado como um console de mesa conectado à TV ou como um dispositivo portátil (exceto na versão Switch Lite, que só funciona como portátil). Joy-Cons: o Switch possui dois controladores Joy-Con que podem ser acoplados ao console ou usados separadamente, permitindo que os jogadores joguem sozinhos ou com amigos. Tela sensível ao toque: a tela do Switch é sensível ao toque, permitindo que os jogadores joguem ou naveguem pelos menus a partir dela. Jogos exclusivos: o Switch apresenta uma linha de jogos exclusivos altamente aclamados, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons, que só podem ser jogados no Switch. Portabilidade: o Switch é um console portátil que permite que os jogadores joguem seus jogos favoritos em qualquer lugar, a qualquer momento. Além disso, o console tem uma duração de bateria decente, permitindo sessões de jogos mais longas em movimento.

