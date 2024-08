Como fazer backup do seu Twitter/X

Na noite da última quarta-feira (28), a conta oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) no X – a rede social que um dia já foi Twitter e tinha um passarinho como logo – postou uma intimação para Elon Musk, o bilionário dono da plataforma. Nela, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, se a empresa não nomear um novo representante legal no Brasil em 24 horas, o Twitter/X vai sair do ar.

As tretas entre Musk e Moraes não começaram agora. Desde que o empresário comprou a rede social pela pechincha de US$ 44 bilhões, a desinformação e o discurso de ódio floresceram nas timelines, já que o CEO da Tesla demitiu grande parte da equipe de moderação de conteúdo.

No dia 17 de agosto, a rede social fechou definitivamente seu escritório no Brasil, dizendo que o ministro Moraes ameaçou a empresa e promoveu censura contra o X. O juiz do STF conduz inquéritos sobre a participação de Musk em campanhas de desinformação contra instituições democráticas brasileiras.

Com a empresa fora do Brasil e se recusando a obedecer às ordens do Judiciário, Moraes recorreu à possível suspensão da rede social e cobrou pagamentos de multas por decisões não cumpridas que já chegam a R$ 20 milhões, de acordo com reportagem da Folha.

Se o Twitter/X não nomear um representante legal para o Brasil até 20:07 de hoje, dia 29, a pena é de suspensão imediata da rede no Brasil. Elon Musk não parece muito disposto a acatar a intimação, já que passou o dia xingando Alexandre de Moraes de criminoso, tirano, ditador e fazendo montagens do ministro como Voldemort e um lorde sith.

Grok “Generate an image as if Voldemort and a Sith Lord had a baby and he became a judge in Brazil” It’s uncanny! 🤣🤣 pic.twitter.com/aTdVRg9jrw Continua após a publicidade — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

No meio de toda essa confusão, a gente te explica o que vai acontecer com sua conta – e como fazer um backup.

Como fazer backup (e outras dicas)

Primeiramente, as contas dos brasileiros não vão sumir. Elas vão continuar lá, mas a rede social provavelmente não vai mais poder ser acessada se seu IP – internet protocol, basicamente seu endereço virtual – não for do Brasil.

Se você não consegue viver sem Twitter/X, talvez a solução seja usar um VPN, uma rede privada virtual que pode disfarçar sua identidade online e te conectar na web como se você estivesse acessando de outro lugar, um servidor remoto com IP de outro país. Um VPN é uma ferramenta de criptografia e privacidade que pode ser usado tranquilamente, já que não é ilegal. A maioria das opções são pagas.

Agora, se você não quer pagar por um VPN, talvez acabe ficando sem a rede social, mesmo. Há várias opções de plataformas que se parecem com o Twitter/X, como o Bluesky (do mesmo fundador do Twitter, Jack Dorsey), o Mastodon e o Threads, da Meta.

Se você quiser ficar longe de redes sociais de textos pequenos pelo futuro próximo mas ainda não está pronto para dar tchau para o Twitter/X, você pode fazer um backup de todos os seus posts.

Na página inicial, você vai clicar em Mais. Então, você seleciona a opção Configurações e privacidade. Depois disso, você clica em Sua conta e já vai encontrar a opção Faça um download de um arquivo com seus dados. Depois que colocar sua senha, a rede social vai pedir para você confirmar sua identidade e, então, te enviar um e-mail com um arquivo .zip comprimido de toda sua atividade no Twitter/X.

Mídias, conversas por mensagens diretas, listas de seguidores e de pessoas que você segue, informações sobre anúncios que você viu e, claro, os posts, estarão incluídos nesse arquivo. Talvez seja um bom momento para reler todas suas obras-primas e lembrar como você é engraçado, ou reviver alguns momentos difíceis sofrendo por um(a) crush. Divirta-se!

