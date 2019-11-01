Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência, Tecnologia

Como seria a cara do seu cachorro se ele fosse de outra raça?

Programa isola a fisionomia do seu cão – e mostra como ele seria se fosse um poodle, um bulldog ou até um bicho de outra espécie, como uma onça.

Por Ingrid Luisa 1 nov 2019, 17h30 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Nvidia/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Como seria a cara do seu cachorro se ele fosse de outra raça? Priorizar nos meus resultados Google

Todos os cachorros, assim como os humanos, têm feições únicas – mas esses traços característicos de cada indivíduo são quase imperceptíveis para um Homo sapiens sem treino, acostumado a reconhecer apenas membros da mesma espécie. Agora diga: você já imaginou como seriam as feições do seu labrador se elas pertencessem a um poodle? Ou sei lá a um leão?

Bem, a empresa de tecnologia Nvidia imaginou: o app GANimals transforma seu cãozinho no que você quiser, automaticamente basta carregar uma foto do animal de estimação e uma inteligência artificial gera uma série de outras imagens realistas que aplicam a expressão dele a outros bichos.

Os resultados você pode ver no gif abaixo.

Dog
(Nvidia/Reprodução)
Continua após a publicidade

Em um artigo apresentado na Conferência Internacional sobre Visão Computacional, que ocorreu em Seul, na Coréia do Sul, os pesquisadores descrevem o algoritmo responsável por isso, chamado de FUNIT uma sigla que significa Tradução de Imagem para Imagem, sem supervisão, com poucas tentativas. Calma, parece um nome que não faz sentido, mas você vai entender.

Siga

Para traduzir as características de uma imagem de origem em uma imagem de destino final (isto é, para fazer um cachorro se transformar em uma onça), um computador geralmente precisa ser treinado com uma grande coleção de imagens, com níveis variados de luz e ângulos de câmera, para produzir resultados que realmente passem a impressão de que as duas imagens foram mescladas corretamente. Isso exige um grande banco de imagens.

Continua após a publicidade

A mágica do FUNIT é que ele pode ser treinado usando apenas algumas imagens do animal alvo (a onça, por exemplo), e aprende rapidamente a generalizar a mesclagem de duas imagens. Uma vez treinado, o algoritmo precisa apenas de uma única imagem dos animais de origem (seu cachorro) e de destino (a onça), que pode nunca ter sido processada ​​ou analisada ​​anteriormente. Por isso, os pesquisadores dizem que esse processo é “sem supervisão e com poucas tentativas”.

Continua após a publicidade

Você pode entender melhor testando você mesmo: este link da acesso ao GANimals, e aí é só colocar a foto de seu pet e ver ele transformado em vários outros bichos de leão a suricato. Dependendo da pose, você mesmo pode reparar que os resultados não serão perfeitos, mas já são bastantes bons para um algoritmo que preza pelo minimalismo ao ser treinado.

Essa não é a primeira vez que a Nvidia surpreende: sua tecnologia baseada em GANs já consegue criar rostos extremamente realistas de pessoas que não existem.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - cachorros
Animais de estimação - gatos
Inteligência artificial
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).