Compre matérias da SUPER com bitcoins

A SUPER está à frente de uma experiência inédita e você está convidado a participar. Na edição de novembro, você vai conhecer um bairro de Berlim onde o bitcoin – uma moeda virtual – está substituindo o dinheiro convencional. Além disso, explicamos como ela se tornou mais valiosa nos últimos anos e como permite fazer transferências na internet com a mesma facilidade com que se envia um email.

Mas nem precisa esperar a sua revista chegar. Se você clicar em um dos links abaixo, poderá ler a reportagem completa sobre os bitcoins e outros textos especiais da SUPER que já viraram e-books. Basta desembolsar alguns milésimos de bitcoin. E de quebra está testando o primeiro sistema do gênero no mundo!

“Ok, mas como eu faço para comprar bitcoins?”

Tudo o que você precisa fazer é abrir uma conta em um site que comercializa bitcoins e comprar algumas moedas. No Brasil, as principais opções são:

Mercado Bitcoin: o maior mercado do país, aceita transferência bancária e depósitos em dinheiro

Bitstamp: dá para pagar no boleto, desde que você envie uma documentação básica.

Local Bitcoins: Marque um horário com um vendedor e compre ao vivo ou faça transferências bancárias.

“E como eu uso depois essas bitcoins que eu comprei?”

A primeira opção é comprar essas incríveis reportagens abaixo. Depois você poderá encontrar vendedores que aceitam bitcoins no site UseBitcoins. Para pagar, basta transferir as moedas na sua carteira virtual para o vendedor.

Comprou? Conta pra gente o que achou dessa experiência e continue movimentando o promissor mercado de bitcoins.

Buy SUPER articles with bitcoins

SUPERINTERESSANTE magazine is ahead of a whole new experience, and you’re invited to take part.

In the November issue, you’ll learn about a district in Berlin where bitcoins – a virtual currency – are replacing conventional money. In the article, you’ll understand how this virtual currency became more valuable in the last few years and how it makes transferring money online as easy as sending an email.

But you don’t even have to wait for your print magazine. If you click below, you can gain access to our article about bitcoins and other special e-books published by SUPER. You just have to open your digital wallet and spend a few thousandths of a bitcoin. You will also test the first journalistic paywall entirely based on bitcoins.

“Ok, but how do I get bitcoins in the first place?”

It depends on the country you are in, but you can find detailed instruction here.

Don’t forget to tell us what you thought of the experience and keep the bitcoin market alive.