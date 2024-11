“Computador quântico quebra criptografia”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Usando um computador quântico Advantage, da marca americana D-Wave, cientistas chineses conseguiram quebrar o método de criptografia Advanced Encryption Standard (AES), que é usado por bancos, governos e forças armadas do mundo todo e considerado inviolável.

Qual é a verdade:

O estudo (1) não se refere ao método AES, e sim a um muito mais antigo, embora ainda bastante usado, o Rivest-Shamir-Adleman (RSA), criado em 1977. Mas o principal é que os cientistas chineses conseguiram violar uma chave de criptografia pequena e fraca, com apenas 50 bits de comprimento.

Na prática, a RSA é utilizada com chaves muito mais longas, com pelo menos 2.048 bits – que são exponencialmente mais difíceis de quebrar, mesmo com um computador quântico.

Fonte 1. “Quantum annealing public key cryptographic attack algorithm based on D-Wave Advantage”, W Chao e outros, 2024.