Durante dois dias, mais de 8 mil comunidades do site Reddit tornaram suas páginas privadas ou restritas, como uma forma de protestar contra mudanças propostas pela empresa – que deixaram muitos usuários descontentes. O protesto “oficial” foi no começo da semana, mas muitas comunidades ainda permanecem fechadas, e por tempo indeterminado.

O Reddit é um conjunto de fóruns, chamados de subreddits, cada um com a sua especificidade. Tem de tudo, relatos pessoais, vídeos fofinhos, receitas, videogames, música; e até coisas mais específicas, como um subreddit focado em fotos de cachorros com óculos.

Nessas comunidades existem dois tipos de envolvidos: os participantes e os moderadores. Os participantes são os usuários comuns, que votam nos posts, comentam e fazem publicações próprias; os moderadores vão garantir que ninguém do subreddit saia da linha – seja postando uma foto de um trator em uma comunidade de receitas, a comportamentos desrespeitosos.

O descontentamento veio de uma mudança surpresa. O Reddit anunciou que passaria a cobrar pelo uso das APIs (sigla em inglês para “interface de programação de aplicações”), o que tornaria muitos plugins e aplicativos de terceiros inviáveis – já que seus criadores não ganham dinheiro com eles, não teriam condições de pagar por sua manutenção.

A reforma vem em um tempo de reestruturação do Reddit. A empresa anunciou que planeja abrir o capital para a bolsa de valores já na segunda metade do ano, e alguns acreditam que essas mudanças sejam para passar credibilidade e segurança para futuros investidores.

Quem não ficou nem um pouco contente foram os usuários mais tradicionais da plataforma. Muitos apps de terceiros tornam a experiência melhor do que a proposta pelo aplicativo oficial, mas eles precisariam encerrar atividades com os novos preços.

Em protesto, as maiores comunidades do Reddit resolveram fechar as portas durante dois dias. Quando um subreddit fica privado, não é possível ver suas publicações nem interagir com ele. Mais de 8 mil comunidades aderiram ao “Reddark” no início da semana, e embora algumas já tenham voltado a atividade, cerca de 4 mil ainda não estão abertas – como os subreddits “Music”, “Brasil” e “NBA”, que ficou fechado até mesmo durante a final do torneio.

Obviamente, isso não é nada vantajoso para a empresa. Com o súbito apagão, os servidores do Reddit caíram momentaneamente na segunda-feira (12). Além disso, ter conteúdos trancados para o público não é atrativo: derruba a audiência, e portanto a receita, do site.

Mesmo assim, o Reddit bateu o pé de que não voltaria atrás com os novos preços; e o CEO da empresa, Steve Huffman, menosprezou os protestos. A empresa chegou a, inclusive, ameaçar retirar moderadores que estivessem se opondo ao pleno funcionamento de suas comunidades.

