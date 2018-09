Febre tão grande quanto os jogos de videogame seja talvez a transmissão dos próprios games – as famosas lives. A procura por vídeos de pessoas jogando, seja competitivamente em algum e-sport, seja por diversão, é o que faz plataformas como a Twitch e o YouTube Gaming serem tão procuradas. Agora, mais uma plataforma como essas chega ao Brasil: a Cube TV.

Lançada oficialmente por aqui em um evento na última terça (11), a plataforma de streaming, com foco em seu aplicativo móvel, é mais uma opção para quem fazer transmissões ao vivo (ou apenas assisti-las). De acordo com Marta Cheng, da Cube TV Brasil, a BIGO Technology, responsável pelo jogo, conseguiu um investimento de US$ 272 milhões (vindos da empresa YY) para trazer o serviço ao Brasil.

A Cube TV coloca em destaque logo na página inicial seus principais streamers de jogos como League of Legends, PUBG e Fortnite. Muitos já faziam sucesso em plataformas rivais. A estratégia é firmar parcerias de exclusividade com influenciadores, equipes e jogadores de e-sports e empresas do ramo para atrair mais pessoas para acompanhar os vídeos.

A empresa promete facilitar a monetização do conteúdo. Além do dinheiro vindo por horas transmitidas, a Cube TV trabalha com um sistema de moedas e recompensas. Os beans, um tipo de moeda virtual, podem ser conseguidos por meio de ferramentas da plataforma, visualizações e com o engajamento dos leitores – e quem as recebe pode trocá-las por dólares.

O streaming ainda está adaptando o seu serviço para o Brasil, com melhorias na versão desktop. Por aqui, ao contrário de outros países, a velocidade de conexão à internet pode prejudicar a experiência de quem utiliza o aplicativo no celular.