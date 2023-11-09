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Tecnologia

Dicas para montar um setup gamer

Confira os itens essenciais e sugestões para deixar seu espaço de jogos impecável.

Por Afiliados Abril 9 nov 2023, 13h19
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 (Afiliados Abril/Reprodução)
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Montar um bom setup gamer é parte da vida de qualquer pessoa que curte jogos de computador. Escolher um bom PC ou notebook gamer é apenas a primeira parte do processo, que inclui também a escolha de mouse, teclado e uma boa cadeira para aguentar as várias horas de jogatina.

Confira os passos e algumas opções de produtos para montar um setup gamer na sua casa:

Desktop ou notebook

O primeiro passo é escolher uma máquina que se encaixe nas suas necessidades e orçamento. Aqui, a grande diferença está na portabilidade.

Em um notebook gamer você pode encontrar especificações avançadas ou intermediárias para rodar grande parte dos lançamentos e jogos competitivos. Além disso, você ainda pode levar um computador na mochila para a faculdade ou para o trabalho.

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Já o desktop é a opção para quem não precisa de mobilidade, e quer focar no desempenho e na customização das peças do setup.

Notebook gamer Lenovo Legion 5

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Monitor

O monitor depende da sua necessidade: se o seu foco forem os quadros por segundo, um monitor com uma maior taxa de atualização é essencial. Se preferir uma maior qualidade gráfica, a sua atenção deve ser a resolução da tela.

Monitor gamer AOC Legends

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Mouse e teclado

Um bom kit de mouse e teclado faz uma grande diferença na gameplay. A combinação ideal é um mouse com alta resolução, ajustes do DPI e um design que encaixa com a sua mão. Vale também investir em um mousepad que se adeque ao seu uso.

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Os teclados mecânicos são os preferidos. Eles possuem um aspecto tátil que agrada o público gamer e são mais responsivos que os teclados de membrana. Além disso, são mais duráveis e agradam até mesmo quem trabalha com digitação.

Teclado mecânico gamer sem fio Logitech G715

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Mouse Gamer Sem Fio Logitech G705

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Headset

Um bom headset é responsável por garantir uma maior imersão no jogo, e é também parte essencial em alguns jogos, especialmente os competitivos ou de terror. É claro que você ainda pode escolher uma boa caixa de som, mas o headset é recomendado para o público gamer principalmente por incluir um bom microfone.

Headset Gamer Sem Fio Logitech G735

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Cadeira gamer

As cadeiras gamer são populares até entre o público não-gamer por seu conforto. Elas são pensadas para quem fica muito tempo no computador trabalhando ou jogando (ou os dois!).

O mais importante aqui é escolher uma cadeira confortável e que se adeque ao seu corpo, desde o peso até a altura.

Cadeira Gamer Elements Lunari

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