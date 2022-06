Echo Show 15: confira teste do novo ‘smart display’ da Amazon

Sabe as smart speakers, aquelas caixinhas de som que têm uma assistente virtual (a Alexa, no caso da Amazon) e entendem comandos de voz? O Echo Show 15, que está chegando ao Brasil por R$ 1.800, é um smart display: faz tudo o que as caixinhas fazem, mas também tem uma touchscreen de 15 polegadas.

Ela mostra a previsão do tempo, os compromissos do dia, fotos, recados e uma lista de compras. Dá para baixar outros widgets, como um controlador de lâmpadas, fechaduras e eletrodomésticos inteligentes (que sejam compatíveis com a Alexa).

Infelizmente, na prática, o Echo Show ainda está aquém do ideal. Eu queria que a tela mostrasse automaticamente as manchetes dos meus sites preferidos (via RSS) e a cotação de certas ações na Bolsa, por exemplo. Coisa bem básica. Mas não rola. O que dá para fazer é abrir o navegador integrado no aparelho e então acessar os sites – ou perguntar para a Alexa sobre as cotações.

Minhas fotos estão armazenadas no Google Fotos, mas, por algum motivo, o gadget da Amazon só aceita álbuns do Facebook. Também não dá para fazer o Echo Show exibir os feeds do Instagram, do YouTube ou do Twitter (só entrar neles manualmente, via navegador, ou ouvir a Alexa lendo os tuítes).

Em suma: o Echo Show mais parece uma smart speaker com uma tela acoplada, não um smart display de fato. Ele precisa de mais desenvolvimento. Tomara que a Amazon faça isso – pois o potencial do produto é enorme.

