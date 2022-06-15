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Tecnologia

Echo Show 15: confira teste do novo ‘smart display’ da Amazon

Ele foi feito para ficar pendurado na parede – e ir mostrando informações úteis ao longo do dia. Veja como é na prática.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2022, 07h23
Quadro da Amazon, com a tela exibindo recursos como receitas, agenda, calendário e bloco de notas.
 (Amazon/Reprodução)
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Echo Show 15: confira teste do novo ‘smart display’ da Amazon Priorizar nos meus resultados Google

Sabe as smart speakers, aquelas caixinhas de som que têm uma assistente virtual (a Alexa, no caso da Amazon) e entendem comandos de voz? O Echo Show 15, que está chegando ao Brasil por R$ 1.800, é um smart display: faz tudo o que as caixinhas fazem, mas também tem uma touchscreen de 15 polegadas.

Ela mostra a previsão do tempo, os compromissos do dia, fotos, recados e uma lista de compras. Dá para baixar outros widgets, como um controlador de lâmpadas, fechaduras e eletrodomésticos inteligentes (que sejam compatíveis com a Alexa).

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Infelizmente, na prática, o Echo Show ainda está aquém do ideal. Eu queria que a tela mostrasse automaticamente as manchetes dos meus sites preferidos (via RSS) e a cotação de certas ações na Bolsa, por exemplo. Coisa bem básica. Mas não rola. O que dá para fazer é abrir o navegador integrado no aparelho e então acessar os sites – ou perguntar para a Alexa sobre as cotações.

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Minhas fotos estão armazenadas no Google Fotos, mas, por algum motivo, o gadget da Amazon só aceita álbuns do Facebook. Também não dá para fazer o Echo Show exibir os feeds do Instagram, do YouTube ou do Twitter (só entrar neles manualmente, via navegador, ou ouvir a Alexa lendo os tuítes).

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Em suma: o Echo Show mais parece uma smart speaker com uma tela acoplada, não um smart display de fato. Ele precisa de mais desenvolvimento. Tomara que a Amazon faça isso – pois o potencial do produto é enorme.

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