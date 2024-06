Empresa conecta “biocomputador” à internet

O dispositivo, que foi criado pela startup suíça FinalSpark, é composto por 16 organoides cerebrais: agrupamentos de células-tronco que foram induzidas a se transformar em neurônios, cresceram e se conectaram entre si, simulando algumas características de um cérebro humano.

Os organoides cerebrais já são bastante empregados em pesquisas médicas, mas é a primeira vez que eles são conectados a uma plataforma online, que permite realizar experiências à distância.

A ideia é que ela seja utilizada por cientistas, que poderão enviar estímulos elétricos e receber as respostas do biocomputador (a FinalSpark pretende cobrar US$ 500 mensais de cada pesquisador pelo uso do sistema).

Ou seja: embora seja possível desenvolver e rodar softwares simples no biocomputador, que é compatível com a linguagem de programação Python, ele é mais uma ferramenta para pesquisa neurológica do que uma plataforma para processamento de dados (pois a quantidade de neurônios envolvidos é pequena).

Para os cientistas, a vantagem é que a FinalSpark se encarrega de todo o trabalho de criação e manutenção dos organoides – que vivem em média 100 dias.

