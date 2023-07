Fones de ouvido sob medida

As ponteiras dos G Fits são feitas de uma borracha bem macia, que “escorrega” fácil para dentro dos ouvidos. O processo de moldagem, que só precisa ser feito uma vez, aciona LEDs ultravioleta embutidos nos fones.

Isso faz com que o recheio das ponteiras, um gel sensível à luz UV, endureça – e os fones fiquem com o formato exato dos seus ouvidos. Durante o processo, as orelhas esquentam um pouco; é estranho, mas não chega a ser alarmante.

O encaixe fica perfeito, e o conforto é ótimo. Nem parece que você está com fones: os G Fits não pressionam os canais auditivos, como os modelos in-ear tradicionais. O formato personalizado também ajuda no isolamento de ruídos, que é um pouco acima da média (embora não se compare ao de fones com noise canceling).

Eles são Bluetooth, mas também operam no padrão sem fio Lightspeed, de baixa latência – ideal para games no PC e no PlayStation 5. Sua qualidade de áudio é boa, e a bateria dura bastante: até 10h, com mais 12h via recarga na case. Um produto interessante, que só não é barato. Ele custa R$ 1.900, mesmo preço dos AirPods de 3a geração.

