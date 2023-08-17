Gadget promete aliviar a coceira causada por picadas de inseto
Dispositivo extrai o antígeno e freia a reação inflamatória do organismo
O funcionamento do Bug Bite Thing é bem simples: basta colocá-lo na área afetada e puxar a parte de trás – isso cria sucção que extrai o antígeno ou toxina injetados pelo inseto.
Leva 10 a 20 segundos, e aparentemente funciona mesmo: testes feitos nos EUA constataram que o gadget (que pode ser lavado e reutilizado) é eficaz.
O ideal é que ele seja usado logo após a picada, antes que o organismo dispare a reação inflamatória. Custa US$ 10 nos EUA – e também pode ser encontrado, por R$ 50 em média, no Mercado Livre.