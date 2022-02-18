Gadget promete corrigir a postura em 14 dias
Ele fica grudado nas suas costas, ou preso a um colar - e vibra para avisar quando você está curvado para a frente
O Upright Posture Trainer (US$ 80) mede o ângulo de inclinação das suas costas: se você estiver curvado para a frente, ele dá uma leve vibrada para lembrar de manter a postura reta.
O dispositivo pode ser afixado em um colar, que vem junto com ele, ou colado diretamente nas costas (com uma fita dupla face, também fornecida com o produto).
Segundo o fabricante, basta usá-lo durante 14 dias – a partir daí, a sua postura já estará corrigida, e você não precisará mais dele.