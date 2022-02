Gadget promete corrigir a postura em 14 dias

O Upright Posture Trainer (US$ 80) mede o ângulo de inclinação das suas costas: se você estiver curvado para a frente, ele dá uma leve vibrada para lembrar de manter a postura reta.

O dispositivo pode ser afixado em um colar, que vem junto com ele, ou colado diretamente nas costas (com uma fita dupla face, também fornecida com o produto).

Segundo o fabricante, basta usá-lo durante 14 dias – a partir daí, a sua postura já estará corrigida, e você não precisará mais dele.

