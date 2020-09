Manual: como melhorar o Wi-Fi da sua casa?

Feng shui

Portas, paredes e superfícies de metal interferem no sinal. Posicione o roteador no centro da sua casa, ou no local em que ele é mais usado. Se puder, ponha-o em uma prateleira alta: o chão atrapalha a propagação da rede. Em sobrados, instale-o no andar de cima.

Busque reforços

Com apps que medem a velocidade da sua internet, monte um mapa de sinal: teste a conexão em cada cômodo e veja onde está ruim. Daí, é um jogo de tentativa e erro para melhorar a situação. Em último caso, você pode comprar gadgets auxiliares, como antenas ou repetidores de sinal.

Aqui ou acolá

Há duas frequências de Wi-Fi: 5 GHz funciona bem perto do roteador. 2,4 GHz é melhor de longe. Aqui, vale um pouco de física: frequências mais altas (5 GHz em vez de 2,4 GHz) têm ondas eletromagnéticas mais curtas, que não conseguem transpor tão bem paredes e móveis.

Alguns roteadores permitem criar uma rede em cada frequência. Dentro da frequência 2,4 GHz, há 14 canais. Verifique com um app se você está no mesmo que o vizinho – e mude.

Continua após a publicidade

Roteador velho?

Troque aquele insetão cheio de antenas por roteadores do tipo mesh. Você compra duas ou três unidades e espalha pelos cômodos. Cada uma fortalece o sinal do outra, e a casa fica toda coberta. Dê um Google em “roteadores mesh”e vá na fé. Funciona.

Aplicativos que ajudam:

WiFi Analyser (Android)

Ele compara as redes dos vizinhos e diz quais são os canais com menos interferência. Cada canal é uma frequência entre 2,4 e 2,5 GHz. Use a faixa menos “congestionada”.

Speedtest (Android, IOS, navegador)

É um medidor de velocidade de internet, para embasar a reclamação à Anatel caso seu pacote de 10 Mb entregue só 4 Mb.

Anatel Consumidor (Android, IOS)

Usado para fazer reclamações a empresas de telecom. Outro app, o Anatel Comparador de Ofertas, indica a operadora mais barata.