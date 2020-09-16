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Tecnologia

Manual: como melhorar o Wi-Fi da sua casa?

O sinal da internet piorou durante a quarentena? Com algumas configurações (e um pouco de feng shui no seu roteador), é possível melhorá-lo.

Por Rafael Battaglia 16 set 2020, 11h37 | Atualizado em 15 mar 2021, 15h04
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 (Mama Galsi/Superinteressante)
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Manual: como melhorar o Wi-Fi da sua casa? Priorizar nos meus resultados Google

Feng shui

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Portas, paredes e superfícies de metal interferem no sinal. Posicione o roteador no centro da sua casa, ou no local em que ele é mais usado. Se puder, ponha-o em uma prateleira alta: o chão atrapalha a propagação da rede. Em sobrados, instale-o no andar de cima.

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 (Mama Galsi/Superinteressante)

Com apps que medem a velocidade da sua internet, monte um mapa de sinal: teste a conexão em cada cômodo e veja onde está ruim. Daí, é um jogo de tentativa e erro para melhorar a situação. Em último caso, você pode comprar gadgets auxiliares, como antenas ou repetidores de sinal.

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Aqui ou acolá

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 (Mama Galsi/Superinteressante)
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Há duas frequências de Wi-Fi: 5 GHz funciona bem perto do roteador. 2,4 GHz é melhor de longe. Aqui, vale um pouco de física: frequências mais altas (5 GHz em vez de 2,4 GHz) têm ondas eletromagnéticas mais curtas, que não conseguem transpor tão bem paredes e móveis.

Alguns roteadores permitem criar uma rede em cada frequência. Dentro da frequência 2,4 GHz, há 14 canais. Verifique com um app se você está no mesmo que o vizinho – e mude.

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Roteador velho?

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 (Mama Galsi/Superinteressante)
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Troque aquele insetão cheio de antenas por roteadores do tipo mesh. Você compra duas ou três unidades e espalha pelos cômodos. Cada uma fortalece o sinal da outra, e a casa fica toda coberta. Dê um Google em “roteadores mesh”e vá na fé. Funciona.

Aplicativos que ajudam:

WiFi Analyser (Android)

Ele compara as redes dos vizinhos e diz quais são os canais com menos interferência. Cada canal é uma frequência entre 2,4 e 2,5 GHz. Use a faixa menos “congestionada”.

Speedtest (Android, IOS, navegador)

É um medidor de velocidade de internet, para embasar a reclamação à Anatel caso seu pacote de 10 Mb entregue só 4 Mb.

Anatel Consumidor (Android, IOS)

Usado para fazer reclamações a empresas de telecom. Outro app, o Anatel Comparador de Ofertas, indica a operadora mais barata.

Consultoria: Lisandro Lovisolo, membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE).

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wi-fi
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