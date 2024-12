Meta deve investir US$10 bi para construir cabo submarino de fibra óptica

A Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, tem planos para construir um cabo submarino de fibra óptica para uso exclusivo do conglomerado de tecnologia. Vão ser mais de 40.000 km de fiação, mais de 10% do caminho da Terra até a Lua.

A ideia da empresa de Mark Zuckerberg é rodar o mundo para fugir de áreas de tensão geopolítica – como o mar Vermelho, o mar da China Meridional, Cingapura e Egito –, onde cabos submarinos já foram sabotados.

Quem reportou os planos do conglomerado de tecnologia foi o site norte-americano Tech Crunch. De acordo com a reportagem, o investimento para essa rede submarina vai começar em US$ 2 bi, mas provavelmente vai ultrapassar a casa dos US$ 10 bilhões (cerca de R$60 bi).

A Meta já é parcialmente dona de outras 16 redes de fibra óptica que existem. Esse projeto será a primeira vez que a empresa vai ser a única dona de um cabo submarino de internet, possibilizando que eles priorizem a conexão de produtos e serviços da empresa. É uma estratégia parecida com a do Google, que também já foi para a indústria de infraestrutura digital e tem participação em 33 cabos submarinos de fibra óptica.

Possível rota

A primeira pessoa a falar desse cabo foi Sunil Tagare, um especialista em cabos submarinos que apelidou o cabo gigante da Meta de “W”, por causa do desenho que ele provavelmente vai formar no mapa.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Ainda não há confirmações da empresa, mas Tagare acredita que a fibra óptica vai sair da costa sudeste dos Estados Unidos, ir até a Cidade do Cabo, na África do Sul, dar a volta no continente e ir para a Índia, passar na Austrália e voltar para os Estados Unidos, pela costa oeste.

Os planos para o cabo submarino ainda estão nos primeiros estágios, e provavelmente vão levar entre 5 e 10 anos para serem completos. A Meta provavelmente vai revelar os planos e a rota em 2025.

Continua após a publicidade

A Meta é a segunda maior responsável por uso de internet do mundo. 10% do que é acessado em redes fixas e 22% do que rola em redes móveis passa pelos serviços e plataformas da empresa norte-americana. O que provavelmente vai aumentar essas porcentagens é o investimento pesado em IA da empresa. Para garantir que suas plataformas continuem funcionando sem problemas, infraestrutura exclusiva é muito importante, sem depender de terceiros e sem correr o risco de conflitos geopolítcos.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.