Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Relâmpago recorde cruzou o céu por 829 km – o mesmo que ir de São Paulo a Porto Alegre

Em 2017, um relâmpago atravessou os céus dos EUA – e só agora foi reconhecido como o maior da história. Entenda o que provoca o fenômeno dos megaflashes.

Por Luiza Lopes 1 ago 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de um relâmpago.
 (Mike Hollingshead/Getty Images)
Continua após publicidade
Relâmpago recorde cruzou o céu por 829 km – o mesmo que ir de São Paulo a Porto Alegre Priorizar nos meus resultados Google

Um único relâmpago atravessou o céu de parte dos Estados Unidos com uma distância inédita de 829 quilômetros – o equivalente a ir da cidade de São Paulo a Porto Alegre.

A descarga elétrica, agora reconhecida como a de maior extensão já registrada, ocorreu em outubro de 2017. Ela aconteceu durante um extenso sistema de tempestades que cobriu o leste do Texas até a região próxima a Kansas City, no Missouri.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou o recorde com base em dados obtidos por satélites de última geração e anunciou a descoberta em publicação no Bulletin of the American Meteorological Society. A marca superou em 61 quilômetros o recorde anterior, registrado em 2020, quando uma descarga percorreu 768 quilômetros no sul dos EUA. 

Em comunicado, o professor Randy Cerveny, da OMM, explicou que o relâmpago de 2017 foi identificado só agora, oito anos depois, devido ao avanço das tecnologias e métodos computacionais. “É provável que existam extremos ainda maiores, que poderemos identificar à medida que novas medições de alta qualidade forem sendo acumuladas”, disse.

Siga
Imagem de satélite do relâmpago recorde que se estendeu do leste do Texas até as proximidades de Kansas City, Missouri (EUA), em 22 de outubro de 2017
Imagem de satélite do relâmpago recorde que se estendeu do leste do Texas até as proximidades de Kansas City, Missouri (EUA), em 22 de outubro de 2017. (Organização Meteorológica Mundial (OMM)/Divulgação)
Continua após a publicidade

Relâmpagos são descargas elétricas que acontecem durante tempestades. Eles surgem quando há um desequilíbrio de cargas dentro das nuvens – ou entre as nuvens e o solo. Esse desequilíbrio é resultado da movimentação intensa do ar.

Tudo começa com o calor. O ar quente sobe e leva vapor de água com ele, formando nuvens muito grandes e escuras chamadas cumulonimbus. Essas nuvens são típicas de tempestades e podem chegar a mais de 10 quilômetros de altura.

Dentro da nuvem, o ar se move para cima e para baixo constantemente. Com isso, gotículas de água, gelo e granizo batem umas nas outras. Essas colisões fazem com que as partículas troquem cargas elétricas. 

Aos poucos, a parte de cima da nuvem fica carregada positivamente e a parte de baixo, negativamente. O solo, por sua vez, reage à presença dessa carga negativa, acumulando carga positiva na superfície – especialmente em objetos altos como árvores, prédios ou torres.

Continua após a publicidade

Essa separação de cargas cria um campo elétrico muito forte. Quando ele fica intenso demais, o ar deixa de funcionar como isolante e ocorre uma descarga elétrica para equilibrar as cargas. Essa descarga é o relâmpago.

A maior parte dos relâmpagos acontece dentro da própria nuvem, sem chegar ao solo. Mas, quando a descarga toca o chão, ela recebe um nome específico: raio. 

O raio segue um caminho bem definido. Primeiro, uma carga negativa desce da nuvem em etapas rápidas, como uma escada invisível. Quando chega perto do chão, encontra uma carga positiva que sobe de algum objeto. No momento em que elas se conectam, a corrente elétrica passa – e é isso que forma o clarão que vemos.

Esse processo libera uma enorme quantidade de energia. O ar ao redor aquece de forma muito rápida, chegando a temperaturas maiores que as da superfície do Sol. Esse aquecimento súbito faz o ar se expandir de forma explosiva, produzindo o som do trovão.

Continua após a publicidade

Na maioria dos casos, os relâmpagos percorrem distâncias curtas, geralmente menos de 16 quilômetros. Eventos tão longos quanto o novo recordista são extremamente raros – menos de 1% das tempestades é capaz de produzi-los – e só ocorrem em situações atmosféricas muito específicas. São conhecidos como megaflashes.

No caso da tempestade registrada em outubro de 2017, sua estrutura correspondia a um Sistema Convectivo de Mesoescala (MCS), ou seja, um conjunto de tempestades interligadas que se estendem por milhares de quilômetros quadrados e duram muitas horas.

Em entrevista à CNN, o pesquisador Michael Peterson, do Georgia Institute of Technology, explicou que megaflashes costumam ocorrer nas regiões periféricas e mais frágeis dessas tempestades, onde há camadas amplas de nuvens planas e carregadas que facilitam a propagação horizontal da eletricidade. 

Na ocasião do recorde, a descarga se deslocou por uma camada extensa de nuvens posicionada atrás de uma frente fria, em áreas com alta capacidade condutora. Durante esse tipo de relâmpago, múltiplas descargas podem atingir o solo em diferentes pontos ao longo do trajeto. 

Continua após a publicidade

“Você pode ter o equivalente a toda uma tempestade de raios concentrado em um único megaflash”, disse Peterson. Ele define esse tipo de evento como “um cenário de pior caso”: ocorre à distância do núcleo da tempestade e pode atingir locais onde as pessoas já acreditam estar seguras.

Brasil: terra dos raios

O Brasil lidera o ranking mundial de incidência de raios. Entre 2018 e 2022, foram registradas 590 milhões de descargas elétricas no território nacional, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Isso representa uma média anual de 118 milhões, somando tanto as descargas que tocam o solo quanto as que ocorrem apenas entre nuvens.

Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os estados com maior número absoluto de ocorrências. Já ao considerar o número de raios por quilômetro quadrado, os líderes são Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Todos os anos, cerca de 110 pessoas morrem no Brasil atingidas por raios, e mais de 200 ficam feridas. A maioria das vítimas é do sexo masculino e tem menos de 30 anos. Entre as circunstâncias mais comuns estão atividades rurais, lazer ao ar livre, presença próxima a corpos d’água e até o uso de aparelhos ligados à rede elétrica dentro de casa.

Continua após a publicidade

As mudanças climáticas também preocupam. Estima-se que, com o aquecimento global e o aumento da umidade atmosférica, a frequência e intensidade das tempestades aumentem nas próximas décadas. Projeções do Inpe indicam que o Brasil pode chegar a registrar até 100 milhões de descargas elétricas por ano até o final do século.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
nuvem
raio
recorde
relâmpago
Tempestade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).