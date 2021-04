Mundo tem 8,05 bilhões de linhas de celular

Esse é o número de linhas de telefonia celular ativas no mundo, após um crescimento de 1% no ano passado, segundo dados compilados pela empresa TeleGeography. Dá 1,01 linha para cada um dos 7,9 bilhões de humanos (na prática, muitas pessoas têm mais de um chip de celular).

A Ásia é o continente com mais conexões, 55% – a China e a Índia, sozinhas, respondem por 34% do total global. O país de maior crescimento foi o Paquistão, onde o número de linhas aumentou 6% (para 177 milhões).

O Brasil atingiu seu recorde em 2014, com 280 milhões de linhas, e vinha caindo desde então – alcançou 200 milhões em junho de 2020. Mas voltou a crescer no segundo semestre, e fechou o ano com 205 milhões.