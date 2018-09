NASA e o novo telescópio: ponte aérea à caça de estrelas

A NASA está construindo um novo telescópio alado. O projeto FIA (Observatório Estratosférico para Astronomia em Infravermelho) consiste de um Boeing 747. Ele vai levar um telescópio que capta raios infravermelhos, a 14 quilômetros de altitude. As vantagens de caçar estrelas lá do alto são claras: além de se livrar das nuvens, pode-se deslocar o instrumento até o melhor ponto de observação. O avião deve fazer 160 vôos anuais, de oito horas cada um, durante duas décadas. A primeira decolagem acontece no ano 2000.