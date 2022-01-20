O anel anti-coronavírus
Gadget usa temperatura e dados cardíacos para detectar se a pessoa está com Covid - e teve a eficácia confirmada por um estudo científico.
Um estudo da Universidade da Califórnia (1) comprovou que o anel eletrônico Oura Ring detecta se uma pessoa está com Covid até três dias antes dos primeiros sintomas.
Ele faz isso monitorando a temperatura da pele, o ritmo e a variabilidade cardíaca (quanto os batimentos desviam da média). Sua nova versão tem oxímetro embutido – que indica queda de oxigenação, principal sinal da Covid sintomática. Custa US$ 300.
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Fonte 1. Feasibility of continuous fever monitoring using wearable devices. B Smarr e outros, 2020.