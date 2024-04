O boneco com IA

Ele se chama Grok e está sendo lançado, em versão beta, pela empresa americana Curio. Dentro do boneco, que é pequeno e fofinho, há um minicomputador que se conecta à internet e acessa o ChatGPT.

Ou seja: você pode conversar e perguntar qualquer coisa ao Grok, que responde com articulação e fluência surpreendentes (1). O boneco fala com a voz da cantora Grimes, uma das fundadoras da Curio – ela diz que criou o produto para brincar com X AE, Exa Dark e Techno Mechanicus, seus três filhos com Elon Musk.

O produto se destina a crianças. Seu ChatGPT, então, foi configurado para evitar temas impróprios (se você perguntar “o que é uma arma?” ou “de onde vêm os bebês?”, por exemplo, ele diz “não sei” ou “isso é coisa de adulto”, e imediatamente muda de assunto).

Também grava as perguntas e respostas – os pais podem consultar a transcrição depois, por meio de um app. Por enquanto, o boneco só entende e fala inglês. Ele vai custar US$ 99, mais uma taxa mensal (cujo valor ainda não foi divulgado).

1. Veja um teste em bit.ly/4bDHIgW

