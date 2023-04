O carro elétrico de 4 mil dólares

O carro é fabricado pela Wuling, uma joint-venture entre a estatal chinesa SAIC e a americana General Motors. Ele tem um motor elétrico bem modesto, com potência de apenas 20 kilowatts (equivalente a 27 cavalos).

Isso é muito menos do que outros modelos elétricos básicos, como o Nissan Leaf (cujo motor tem 80 kW) ou o Chevy Bolt (150 kW). Mas o minicarro chinês pesa só 665 kg, um terço deles.

Por isso, seu motorzinho é suficiente para uso urbano: o Wuling alcança 100 km/h, e sua bateria tem autonomia de 120 km. Tudo isso na configuração mais básica, que é vendida na China por 28.800 yuan – o equivalente a US$ 4.200. O carrinho também tem uma versão melhorada, com motor de 30 kilowatts e bateria um pouco maior, para até 170 km, que é vendida pelo equivalente a US$ 5.600.

O Mini EV tem um defeito: ele não é equipado com airbags. Apesar disso, se tornou um grande sucesso na China, com 1,1 milhão de unidades produzidas desde o lançamento em 2020 – sozinho, ele responde por 9,5% de todas as vendas de carros elétricos no país. A montadora também tem um modelo superior, o Wuling Air, que começou a ser exportado para outras nações asiáticas. Só que ele custa o dobro: US$ 10 mil.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram