O celular de três telas

O lançamento do aparelho, que por enquanto só está à venda na China, provocou uma euforia digna de iPhone – com filas se formando na porta das lojas da Huawei e alguns consumidores voltando para casa sem conseguir adquirir o Mate XT Ultimate. E isso apesar do preço bem alto, equivalente a US$ 2.800 (mais que o dobro de um iPhone 16 Pro Max).

Ele chamou a atenção porque é o primeiro smartphone com três telas internas, que se desdobram para transformá-lo num tablet. O aparelho é surpreendentemente fino, com apenas 1,2 cm de espessura quando está fechado – não muito mais do que um celular tradicional (o iPhone 16, por exemplo, tem 0,78 cm).

O Huawei pesa 298 g, o que é considerável – são 60 a 70 gramas a mais do que os maiores smartphones convencionais, incluindo os dobráveis. Mas, quando está aberto, ele vira um tablet, com tela de 10,2 polegadas.

A tela é OLED, dobrável e, quando aberta, tem resolução de 2.232 x 3.184 pixels. Isso equivale a uma densidade de 381 pontos por polegada – um pouco aquém do iPhone 16 (460 ppi) e do Galaxy S24 Ultra (505 ppi), mas ainda assim excelente (similar à do Galaxy Z Fold6, dobrável, que tem 374 ppi)

Continua após a publicidade

Um ponto importante é que, como a Huawei foi banida da Play Store em 2019 (quando o governo dos EUA acusou a empresa de espionagem), o Mate XT não tem acesso a ela – o aparelho roda o sistema operacional HarmonyOS, que foi desenvolvido pela Huawei, e possui sua própria loja de aplicativos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram